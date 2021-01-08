ريال مدريد: نتيجة مسحة زيدان سلبية

كشف نادي ريال مدريد عن نتيجة عينة فحص كورونا المستجد الخاصة بالمدير الفني للفريق الفرنسي زين الدين زيدان.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: إن نتيجة فحص العينة التي خضع لها زيدان جاءت سلبية، وسيتمكن زيدان بهذا الشكل من حضور مواجهة فريقه القادمة يوم السبت القادم بالليغا أمام أوساسونا حال حصل على الإذن المخول له بذلك من الرابطة.

وغاب زيدان اليوم عن مران الفريق الملكي احترازياً لحين صدور نتيجة الفحص وقام بعزل نفسه بعد مخالطته أحد أقاربه الذي تبينت إصابته لاحقاً بفيروس كورونا.

ويحل الريال في وصافة الليغا برصيد 36 نقطة وبفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد المتصدر ومبتعداً بخمس نقاط عن برشلونة الثالث.

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