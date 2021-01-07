ترامب يدرس إمكانية العفو عن نفسه

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع مساعديه مؤخراً إمكانية إصدار عفو عن نفسه، تحسباً لمعاقبة قضائية محتملة بعد انتهاء ولايته في الـ20 من كانون الثاني الحالي.

ونقلت الصحيفة عن شخصين مطلعين قولها إن ترامب أكد لمستشاريه في عدة مناسبات منذ يوم انتخابات الرئاسة الأمريكية «أي في الثالث من تشرين الثاني الماضي» أنه يفكر في هذا الخيار.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب سأل مستشاريه عما إذا كان يجب عليه اتخاذ هذه الخطوات وما هي العواقب التي قد تجلبها له من الناحية القانونية والسياسية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء لا سابق له في تاريخ الولايات المتحدة، ولذلك تتناقض آراء الخبراء القانونيين بشأن ما إذا كان القضاء سيعترف بمثل هذا العفو الرئاسي في حال تعرض ترامب في الواقع لمعاقبة قضائية.

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