الصحة: 96 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 71 حالة ووفاة 8

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 71 حالة ووفاة 8 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 12084 شفيت منها 5824 حالة وتوفيت 755.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة لليوم الخميس ٧ كانون الثاني ٢٠٢١ :

الإصابات :

١٦ في دمشق

١٦ في القنيطرة

١٥ في حمص

١٣ في اللاذقية

١٣ في طرطوس

١١ في حلب

٧ في ريف دمشق

٥ في حماة

حالات الشفاء :

١٣ في دمشق

١١ في حلب

١٠ في حمص

٩ في اللاذقية

٨ في ريف دمشق

٥ في درعا

٥ في طرطوس

٤ في السويداء

٣ في القنيطرة

٣ في حماة

حالات الوفاة :

٢ في دمشق

٢ في حمص

١ في حلب

١ في طرطوس

١ في درعا

١ في اللاذقية

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