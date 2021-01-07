استقالة عدد من مستشاري البيت الأبيض احتجاجاً على اقتحام الكونغرس

استقال عدد من مستشاري البيت الأبيض من مناصبهم اليوم على خلفية اقتحام بعض أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس الأمريكي.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن كلاً من نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مات بوتينجر ومدير الشؤون الأوروبية والروسية في مجلس الأمن القومي الأمريكي رايان تولي استقالا من منصبيهما احتجاجاً على اقتحام الكابيتول.

وكان كبير موظفي البيت الأبيض السابق والمبعوث الخاص الحالي إلى إيرلندا الشمالية ميك مولفاني أعلن بوقت سابق استقالته من منصبه للسبب ذاته.

وكان أنصار ترامب اقتحموا أمس مبنى الكونغرس بتحريض منه وأسفرت أعمال العنف التي شهدها مقر “الكابيتول” عن مقتل أربعة أشخاص واعتقال 52 آخرين.

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