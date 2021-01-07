الجيش الجزائري يضبط ويدمّر مخابىء للأسلحة والذخيرة شرق البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم كشف وتدمير مخابىء للأسلحة والذخيرة ومعدات تفجير في ولاية تيزي اوزو شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزارة الدفاع قولها في بيان: إنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل معلومات تم الحصول عليها بعد إلقاء القبض على أحد الإرهابيين ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي مخابىء للأسلحة والذخيرة في ولاية تيزي اوزو.

وأضاف البيان: إن المخابىء تحتوي على منظومة صواريخ مضادة للطائرات من نوع ستريلاً ومدفع هاون عيار 60 ميليمتر و4 بنادق رشاشة من نوع كلاشنيكوف و10 قذائف هاون و4 قذائف أر بي جي.

وكانت القوات الجزائرية اعتقلت الإرهابي المطلوب رزقان أحسن في الـ 16 من الشهر الماضي بالقرب من بلدية العنصر بجيجل.

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