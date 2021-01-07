ظريف: ترامب يشكل خطراً على أمن المجتمع الدولي

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب يشكل خطراً على أمن المجتمع الدولي.

وأشار ظريف في تغريدة له على موقع تويتر اليوم إلى أن ترامب الذي حرض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول مارس طيلة السنوات الأربع الماضية من حكمه إجراءات أسوأ بكثير ضد الشعب الإيراني ودول العالم وقال إن “الموضوع المثير للقلق هو أن هذا الشخص لديه إذن غير محدود بشن حرب نووية ما يشكل خطراً أمنياً على المجتمع الدولي بأسره”.

وكان أنصار ترامب اقتحموا أمس مبنى الكونغرس بتحريض منه وأسفرت أعمال العنف التي شهدها مقر (الكابيتول) عن مقتل أربعة أشخاص واعتقال 52 آخرين.

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