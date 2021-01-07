فيسبوك يمدد الحظر المفروض على ترامب إلى أجل غير مسمى

أعلن مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك أن حساب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب على موقعي فيسبوك وإنستغرام سيظلان محظورين إلى أجل غير مسمى ولمدة أسبوعين على الأقل وذلك على خلفية اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن زوكربيرغ قوله في منشور على حسابه في فيسبوك “نعتبر أن السماح لترامب بمواصلة استخدام خدماتنا خلال هذه الفترة ينطوي على مخاطر كبيرة للغاية… لذلك قررنا تمديد حجب حسابيه على فيسبوك وإنستغرام إلى أجل غير مسمى ولمدة أسبوعين على الأقل حتى اكتمال الانتقال السلمي للسلطة في الولايات المتحدة”.

وكان فيسبوك وموقع تويتر حظرا أمس حسابات ترامب وذلك بعد مدة قصيرة من نشره مقطع فيديو كرر فيه ادعاءاته التي لا أساس لها بتزوير الانتخابات.

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