لبنان يسجل 16 وفاة و4774 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم تسجيل 16 وفاة و4774 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية وذلك لليوم الثاني على التوالي من الارتفاع التصاعدي للإصابات.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 204669 كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1553.

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون وافق قبل أيام على فرض إغلاق شامل في لبنان اعتباراً من اليوم وحتى الأول من شباط المقبل في إطار مواجهة انتشار وباء كورونا في البلاد.

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