انفجار شاحنة نقل بضائع جراء ماس كهربائي في معبر نصيب الحدودي

انفجرت سيارة نقل بضائع أثناء توقفها في معبر نصيب الحدودي مع الأردن محملة بمواد قابلة للاشتعال السريع نتيجة ماس كهربائي من دون وقوع خسائر بشرية.

وذكر مصدر في قيادة شرطة درعا لمراسلة سانا أن “شاحنة نقل بضائع (براد) انفجرت بعد ظهر اليوم في معبر نصيب الحدودي وكانت محملة بمواد خام (حبيبات بلاستيكية) تستخدم لصناعة الأدوات البلاستيكية وذلك نتيجة ماس كهربائي في الشاحنة نفسها”.

وأشار المصدر إلى أنه تمت السيطرة على الحريق واقتصرت الأضرار على احتراق الشاحنة فقط.

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