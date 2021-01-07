خارجية الصين: واشنطن ستدفع الثمن لتدخلها بشؤون هونغ كونغ وتايوان

حذرت وزارة الخارجية الصينية اليوم واشنطن من أنها ستدفع الثمن غالياً لتدخلها في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ وتايوان.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونغ ينغ قولها في إفادة صحفية رداً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو على خلفية تهديده بفرض عقوبات وقيود أخرى على أشخاص وكيانات صينية بعد اعتقال 50 شخصاً في هونغ كونغ والزيارة المزمعة للسفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة كيلي كرافت إلى تايوان.. “إن واشنطن تنتهك بشكل خطير القواعد الأساسية للعلاقات الدولية وتتدخل في الشؤون الداخلية للصين والسيادة القضائية وتنتهك مبدأ الصين الواحدة والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة وهذا ما تعارضه الصين وتدينه بشدة”.

وأضافت هوا “إن هونغ كونغ مجتمع يخضع لسيادة القانون حيث يقف الجميع على قدم المساواة أمام القانون ونحن نؤيد إدارة هونغ كونغ الخاصة للقضاء على الأنشطة غير القانونية والاجرامية وفقاً للقانون ومعارضة أي تدخل تقوم به دولة أو منظمة أو أفراد في شؤون هونغ كونغ وتعطيل سيادة القانون فيها”.

وبشأن تايوان أكدت هوا على “أنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين” مشددة على أن “بكين تعارض بشدة أي شكل %8

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