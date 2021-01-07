18 مليار ليرة.. الغرامات التي حصلتها الجمارك عن قضايا التهريب العام الماضي

أعلنت المديرية العامة للجمارك أن قيمة الغرامات التي حصلتها العام الماضي عن قضايا التهريب التي ضبطتها بلغت نحو 18 مليار ليرة سورية.

وأكدت المديرية في بيان لـ سانا أن إجمالي عدد القضايا الجمركية المحققة العام الماضي بلغ 2713 قضية بلغت غراماتها الإجمالية نحو 60 مليار ليرة مبينة أنها تتابع باستمرار ملفات القضايا التي لم تتم المصالحة عليها لدى المحاكم الجمركية وذلك بالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة بهدف تحصيل كامل الغرامات المتوجبة المفروضة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وأشارت المديرية إلى أن البضائع المهربة المصادرة شملت الألبسة بأنواعها ومستحضرات التجميل والكهربائيات والمشروبات الكحولية والغذائيات والسيارات السياحية المزورة وقطع التبديل والأقمشة والخيوط والحبيبات البلاستيكية، إلى جانب تحقيق قضايا نوعية فيما يتعلق بالحشيش والحبوب المخدرة.

يذكر أن قيمة الغرامات الجمركية المحصلة من قبل المديرية العامة للجمارك عن القضايا المحققة عام 2019 بلغت أكثر من تسعة مليارات ليرة سورية والمجموع الإجمالي للقضايا المحققة عن العام ذاته 5697 قضية جمركية.

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