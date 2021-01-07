257 مليون ليرة تكلفة التعديات على الكهرباء باللاذقية

اللاذقية - يوسف علي:

أوضح المهندس ماهر غصن – مدير مراقبة الشبكات في الشركة العامة لكهرباء اللاذقية لـ«تشرين» أن عدد ضبوط الاستجرار غير المشروع للكهرباء خلال العام الماضي بلغ ٥٣٢٠ ضبطاً موزعة بين ٤٧١٠ منازل و٦١٠ تجاري وصناعي وزراعي، ويمكن احتساب الطاقة المستجرة بحوالي ١٣ميغاواط قيمتها ٢٥٧ مليون ليرة مع مراعاة أن الكهرباء مدعومة بشكل كبير.

وبيّن غصن أنه تم تحصيل ١٢٧ مليون ليرة من المخالفين، حيث تم تحصيل ٢٥٥٢ ضبطاً من أصل ٥٢٠٨ ضبوط تم تحويلها إلى القضاء، مؤكداً أن معظم المخالفات تقع في مناطق السكن العشوائي بنسبة مئوية حوالي ٧٥%.

وحسب غصن، فإن قسماً من المخالفات تحدث في منازل أو محال لديها عدادات (مشتركين) وهنا تكون العقوبات أشد حسب القوانين ونظام الاستثمار في الشركة، مشيراً إلى أن ضبط المخالفات بين كر وفر، فما أن يزيل عناصر مراقبة الشبكات مخالفة ويغادرون حتى تعاد المخالفة من قبل المخالفين مسببة أخطاراً على السلامة العامة والشبكة، حيث توضع الأسلاك بشكل اعتباطي على الشبكة، كما تتسبب بالهدر والفاقد الكهربائي، ما يسبب خسائر مادية جسيمة.

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