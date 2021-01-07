الاحتلال التركي يستهدف بقذائف المدفعية محيط مدينة عين عيسى والطريق الدولي شمال الرقة

جدد الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتهم على القرى والبلدات الآمنة المجاورة للمناطق التي يحتلونها بريف الرقة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن قوات الاحتلال التركي ومجموعات من مرتزقتها الإرهابيين اعتدت بالمدفعية على محيط مدينة عين عيسى والطريق الدولي (أم فور) شمال الرقة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة والمرافق الخدمية.

واعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيين أمس الأول بالمدفعية على المناطق السكنية في محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة ما تسبب بأضرار في ممتلكات الأهالي ومنازلهم.

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