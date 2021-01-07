المازوت والأسمدة يغيبان عن الزراعات في سهل عكار

طرطوس - رفاه نيوف

أكد مزارعو سهل عكار في محافظة طرطوس والذين تشكل الزراعات المحمية العمود الفقري لنشاطهم الإنتاجي بالإضافة إلى الحمضيات والزيتون أنهم حتى اليوم لم يتمكنوا من الحصول على المازوت الزراعي الذي يشغّل معداتهم الزراعية من جرارات وعزاقات ومحركات ضخ، وبينوا من خلال شكواهم المقدمة لمكتب الصحيفة في طرطوس أنهم خلال المواسم الماضية كانوا يحصلون على مخصصاتهم من المازوت الزراعي كل عشرة أيام بمعدل 50 ليتراً بموجب البطاقة الذكية المخصصة لهذه الآليات, كل في قطاعه من خلال رؤساء الجمعيات الفلاحية وأن مخصصاتهم الشهرية تبلغ 150 ليتراً, وبينوا أن عدم توافر المازوت الزراعي حتى اليوم سينعكس سلباً على إنتاجهم الزراعي وصولاً لانتهائه .

وأضافوا: لا يقتصر الأمر على المازوت الزراعي وإنما نعاني من عدم حصولنا على الأسمدة الضرورية لمحاصيلنا الزراعية في سهل عكار, هذا السهل الذي يعد السلة الغذائية لمحافظة طرطوس, وبينوا أن معظم مزارعي القمح في طرطوس قد انتهوا من الزراعة والتسميد, فلماذا لم يتم الإفراج عن السماد لبقية الزراعات حتى اليوم؟ .

رئيس اتحاد فلاحي طرطوس محمود ميهوب رد على شكوى مزارعي السهل بأنه خلال الشهر الماضي, وبناء على توجيهات الحكومة, تمت زيادة عدد طلبات المازوت الزراعي من 8 إلى 10 طلبات يومياً لمحافظة طرطوس وكلها خصصت لزراعة القمح وخطة المحافظة زراعة 11 ألف هكتار من القمح , تمت زراعة كل الأراضي الصالحة لزراعة القمح سليخ أو مشجرة وفي كل مناطق المحافظة .

وبيّن ميهوب أنه يوجد في محافظة طرطوس 3100 بطاقة ذكية خاصة بالجرارات الزراعية والتي تحتاج إلى 500 ألف ليتر مازوت شهرياً بينما المتوافر لا يتجاوز 180 ألف ليتر شهرياً ، مضيفاً: راجع الاتحاد عدد من مزارعي البيوت البلاستيكية وتم تأمين حاجتهم ولكن ضمن الإمكانات المتاحة ولم يراجعنا أي مزارع من السهل بخصوص المازوت الزراعي, مع العلم أن لجان المناطق المشكلة في كل منطقة بقرار من لجنة المحروقات هي التي تقوم بتوزيع مخصصات المازوت لكل منطقة حسب احتياجها.

وبيّن ميهوب أنه خلال الاجتماع القادم للجنة المحروقات والذي سيعقد خلال الأسبوع الحالي سوف يقدم الاتحاد اقتراحاً للبدء بتخصيص الجرارات ومحركات ضخ المياه بكميات من المازوت اللازم لكون موسم زراعة القمح أصبح في نهايته، مؤكداً وقوف الاتحاد إلى جانب المزارع ومع أي طرح أو خدمة ضمن الإمكانات المتاحة وبما يخدم مصلحة المزارع .

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