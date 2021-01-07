8 ضبوط سياحية لمخالفة إجراءات (كورونا)

منال الشرع

بيّن زياد البلخي مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة لـ(تشرين) أن لجان الضابطة العدلية التابعة للوزارة تكثف العمل الرقابي على المنشآت السياحية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتصدي لوباء كورونا والتقيد بالشروط الصحية اللازمة، حيث قامت بتنظيم عدد من الضبوط في مدينة دمشق بلغت من بداية العام الحالي لتاريخه 6 ضبوط أراكيل و ضبط عدم تباعد مكاني وضبط عدم الإعلان عن الأسعار, وكانت قد نظمت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الفائت 134 ضبطاً و304 إغلاقات لمنشآت مخالفة.

وعن العقوبة المتخذة في حال عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية لفيروس (كورونا) بين البلخي أنها تتمثل في الإغلاق لمدة /7/ أيام في المرة الأولى و/15/ يوماً في الثانية وشهراً في الثالثة, أما عقوبة عدم الإعلان عن الأسعار فتكون في المرة الأولى ضبط مخالفة والمرة الثانية إغلاقاً وفي حال تبين خطأ في الفاتورة يتم إرجاع الفارق للشاكي و يوجد رقم خاص بشكاوى المواطنين هو 137.

وأشار البلخي إلى أنه يتم القيام بجولات رقابية يومية على المطاعم ومطابخها التي تقوم بإعداد الطعام وتقديم خدمة التوصيل، والتأكد من وجود الآليات الصحيحة في حفظ وتحضير وتغليف الطعام.

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