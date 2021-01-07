نحو 200 جريح يدخلون مشروع جريح الوطن حتى الآن

دخل أكثر من 191 جريحاً من جراء العمليات الحربية في مشروع جريح الوطن وفق قانون تعدد الإصابة رقم 26.

وقدم مشروع جريح الوطن للجرحى الجدد الذين دخلوا في شريحة العجز الكلي مصفوفة واسعة من الخدمات والدعم والرعاية الطبية والتعليمية والاقتصادية.

يشار إلى أن القانون 26 يقوم على أساس احتساب نسبة من جميع الإصابات التي يتعرض لها العسكري في العمليات الحربية حيث يحظى القانون على جانب واسع من العدالة التقييمية بين الجرحى الذين يعانون إصابات متعددة كما يرفع من مستوى الرعاية والدعم المقدم لهم.

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