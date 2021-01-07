٦٣ ألف طن خضار متوقع إنتاج البيوت البلاستيكية

اللاذقية- يوسف علي

ارتفع عدد البيوت البلاستيكية في اللاذقية ١٠٠٠ بيت ليصبح ١٤٨٥٥ بيتاً لموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، وأوضح المهندس فادي كزعور- رئيس شعبة الخضراوات بمديرية الزراعة لـ«تشرين» أن السبب وراء هذا الازدياد تحسن أسعار الخضار المحمية بالأسواق والانفتاح على الأسواق الخارجية رغم ما يعانيه المزارعون من ارتفاع مستلزمات الإنتاج وخاصة الشرائح البلاستيكية، إذ تصل تكلفة البيت الواحد بمساحة ٤٠٠ متر مربع لأكثر من ٦٠٠ ألف ليرة، عدا عن الدعائم المعدنية وأجور النقل والأرض واليد العاملة، إضافة للأسعار الباهظة للبذور، فمثلاً سعر ظرف البندورة (١٠٠٠ بذرة) بـ ٢٢٥ ألف ليرة بمعدل ٢٢٥ ليرة للبذرة الواحدة، مشيراً إلى أنه من المتوقع إنتاج ٦٣ ألف طن من مختلف الخضار المحمية.

وفيما يتعلق بتأخر زراعة الخضراوات الشتوية، عزا كزعور السبب إلى تأخر موسم الأمطار، ولكن رغم ذلك فقد تمت حتى الآن زراعة مساحة حوالي ٣٧٥ هكتاراً والمساحة قابلة للزيادة، إضافة للزراعات في الأراضي الصغيرة أو الضيقة كحديقة المنزل، مبيناً أنها لا تدخل بالإحصائيات وتهدف للاكتفاء الذاتي للأسرة من الخضراوات الورقية كالنعناع والبقدونس والبصل الأخضر.

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