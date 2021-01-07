حالة من الذهول لدى مسؤولين أوروبيين ودوليين إثر اقتحام الكونغرس

سادت حالة من الذهول الأوساط الدولية ليلة أمس أمام مشاهد اقتحام الكونغرس الأمريكي كان من بينها قادة المؤسسات الأوروبية الذين أجمعوا على التعبير عن صدمتهم تجاه الاقتحام.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل قوله: إن ما جرى في واشنطن يعد بمثابة حصار لمعقل الديمقراطية الأمريكية.

من جهته، رأى الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن المشاهد التي تابعها العالم في الكونغرس الأمريكي تعتبر اعتداء على الديمقراطية وسيادة القانون في الولايات المتحدة.

وقال بوريل في تغريدة له على موقع تويتر: إن هذه ليست أمريكا ويتعين احترام نتائج انتخابات الثالث من تشرين الثاني، مشدداً على أهمية أن تسود الديمقراطية في هذا البلد.

بدوره، وصف يانس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مشاهد العنف في الكونغرس بأنها صادمة مؤكداً ضرورة احترام نتائج التصويت الرئاسي.

وكان أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اقتحموا أمس مبنى الكونغرس بتحريض منه وأسفرت أعمال العنف التي شهدها مقر الكابيتول عن مقتل أربعة أشخاص بينهم امرأة واعتقال 52 آخرين.

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