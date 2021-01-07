13عاماً ومشروع الصرف الصحي لـ(سهوة الخضر) لم ينته

السويداء- طلال الكفيري

رغم بدء العمل بمشروع الصرف الصحي لقرية سهوة الخضر في السويداء منذ حوالي ثلاثة عشر عاماً، إلا أن نسبة تنفيذه – وفق أهالي القرية- لم تتجاوز ٢٥%، نتيجة توقف العمل لأكثر من عشر سنوات لعدم توافر السيولة المالية اللازمة في حينها, ما انعكس سلباً على الواقع البيئي للقرية وسد السهوة.

كما شكا الأهالي من سوء الشبكة الطرقية داخل القرية، والتي لم يجرِ عليها أي أعمال تأهيل وصيانة منذ سنوات, ما أدى إلى خروجها من دائرة التخديم، علماً أن هذه الطرق بحاجة لقمصان إسفلتية.

والمشكلة الأهم عند أهالي القرية تكمن بالانقطاع المستمر للخطوط الهاتفية والكهربائية ولاسيما في فصل الشتاء لكون القرية جبلية ومستقطب كبير للرياح والأمطار والثلوج، وما زاد من المعاناة هو أن القرية تعد نقطة ربط كهربائي بين المحطة الكهربائية والقرى الشرقية, الأمر الذي يزيد الأحمال على الخط ويؤدي في النهاية إلى انقطاع التيار الكهربائي.

من جانبه، قال رئيس بلدية سهوة الخضر – فيصل المذكور: بالنسبة لمشروع الصرف الصحي كان الهدف الأساسي منه حماية سد السهوة من التلوث ويبلغ طول خطوطه ٢٣ كيلو متراً، لكن لم ينفذ منه سوى ٤ كيلو مترات لعدم توافر السيولة المالية الكافية لإكماله.

وأضاف: حصلنا العام الفائت على إعانة مالية تبلغ حوالي ٤٥ مليون ليرة, حيث تمكنا من متابعة العمل بالخط الرئيس, وذلك لحماية السد من التلوث وكانت هذه المسألة الأهم، وبالنسبة لطرق القرية فتأهيلها يحتاج لتوافر السيولة المالية والتي تتجاوز ٥٠ مليون ليرة وحالياً هذا الاعتماد غير متوافر.

وبالنسبة لمشكلة الكهرباء قال المذكور: تقدمنا شتاء بمقترح لشركة كهرباء السويداء لتحويل خط الربط, على أن تكون خلية سهوة الخضر تابعة لخلية الكفر, وذلك للتخفيف من الأحمال على الشبكة وحالياً ننتظر رد شركة الكهرباء.

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