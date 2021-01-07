ترميم قلعة المزيريب الأثرية منعاً لانهيارها

درعا - وليد الزعبي

تعد قلعة المزيريب التي يزيد عمرها على 500 سنة من المعالم الأثرية المهمة في محافظة درعا ، وبهدف الحفاظ على مكوناتها من الانهيار وخاصة واجهاتها المتهالكة والضعيفة إنشائياً .. كان لابد من التدعيم الإسعافي الطارئ لها.

وبهذا الصدد أوضح الدكتور محمد خير نصر الله رئيس دائرة آثار درعا أن شعبة الهندسة في الدائرة تتابع أعمال تنفيذ مشروع التدعيم الإنشائي الطارئ لقلعة المزيريب بقيمة بلغت مع ملحق العقد 56 مليون ليرة ، حيث تشمل الأعمال تقديم وتركيب حجر منحوت لبناء الجدران وأعمال فك وإعادة تركيب الحجارة المتصدعة في الواجهات مع توثيق الواجهة الحجرية، وقد بلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 80% ومتوقع الانتهاء من كامل الأعمال خلال الشهر الجاري، علماً أن هناك جهاز إشراف من مهندسي وآثاريي الدائرة يتابع حسن التنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات العقدية والمعايير المتبعة من المديرية العامة للآثار والمتاحف على أن تحافظ على شكلها العمراني الأساسي.

وأشار رئيس الدائرة إلى أن الأعمال تأتي للحفاظ على مباني القلعة التي تضم مجموعة من الأقسام مثل الكتلة الشمالية وكذلك الأبراج السبعة التي ما زالت محافظة على وضعها الإنشائي بشكل جيد، لافتاً إلى أن القلعة كانت مركزاً لتجمع الحجيج المتجهين إلى الحجاز ومبيتهم , حيث كانت حينها تضم طابقاً علوياً (غير موجود حالياً) خصص كغرف مبيت والطابق الأرضي مخصص مخازن وإسطبلات, فيما تذكر بعض المصادر أن ساحة القلعة كانت تضم مسجداً.

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