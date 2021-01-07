حادثة اقتحام الكونغرس.. في ظل “الليبرالية الجديدة” وشعبوية ترامب

سامر اللمع

شكلت حادثة اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي, يوم أمس, من مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته, دونالد ترامب, مشهداً غير مألوف في المجتمع الأمريكي الذي يدعي “الديمقراطية”.

فالحادثة التي خلفت أربعة قتلى في صفوف المقتحمين, اعتبرها العديد من المحللين والسياسيين أنها بمثابة “صدمة كبرى”.

فيما ذهب آخرون إلى اعتبارها “هجوماً على الديمقراطية الأمريكية ومؤسساتها وسيادة القانون”.

وفي واقع الحال, فإنه لا يمكن اعتبار حادثة اقتحام الكونغرس, إلا أنها إحدى مفرزات النظام الليبرالي الجديد الذي بات يهيمن منذ سبعينيات القرن الماضي على بعض المجتمعات الغربية وعلى المجتمع الأمريكي بشكل خاص.

حيث يرى بعض المفكرين أن الليبرالية الجديدة أو (نيوليبرالية) أدت في سياق تطبيقها إلى “توترات بنيوية” في الأنظمة الديمقراطية, ما دفع إلى ظهور الشعبوية التي طفت على السطح في أجواء تسودها تناقضات اقتصادية وسياسية واجتماعية نتج عنها تهميش فئات مختلفة من المجتمع, ما أتاح للخطاب الشعبوي التعبوي فرصة مثالية لاحتكار الحديث “باسم الشعب” وللتشكيك في انتماء ووطنية المخالفين له ولمهاجمة المؤسسات الديمقراطية والنظام الديمقراطي نفسه.

في ظل ذلك, يبدو جلياً أن حادثة اقتحام الكونغرس الأمريكي, هي نتاج شعبوية ترامب الذي يعتمد سياسة تجييش مناصريه ويبني قراراته على أساس مصالحه الانتخابية الضيقة وعلى إيديولوجيا متشددة.

ولطالما حذر العديد من المفكرين والسياسيين الأمريكيين من سياسة ترامب الشعبوية وعملوا على إسقاطه من خلال التصويت في الكونغرس والعمل على التخلص من براثن الشعبوية الترامبية التي قد تسبب في إغراق البلاد في الفوضى والاقتتال والاضطراب الداخلي, وهذا ما دفع الكونغرس اليوم للإسراع في عقد جلسته, بعد يوم واحد من حادثة اقتحام المبنى, للمصادقة على انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.

وصدق الكونغرس على فوز بايدن بانتخابات الرئاسة بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي الحالي، موافقة الكونغرس على نتائج أصوات المجمع الانتخابي، ما يمهد الطريق لتولي بايدن الرئاسة في 20 كانون الثاني الجاري.

وفي ظل تلك المصادقة النهائية للكونغرس الأمريكي لم يجد ترامب بداً من الاعتراف بالواقع الجديد, حيث أعلن مباشرةً أنه سوف يكون هناك انتقال منظم للسلطة في العشرين من الشهر الحالي.

إلا أن ترامب لم يستطع الخروج من ثوب شعبويته, إذ قال في بيان متلفز: “قلت دائماً إننا سنواصل معركتنا لضمان احتساب الأصوات القانونية فقط.. في حين أن هذا يمثل نهاية أعظم فترة ولاية في تاريخ الرئاسة، إلا أنها مجرد بداية معركتنا لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”!

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