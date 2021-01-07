ترامب يُضرم النيران.. والبداية من الكونغرس

تقرير– رشا عيسى

أضرم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب النيران في الكونغرس وفي العاصمة واشنطن بعد انتقاله إلى مرحلة متقدمة للتشبث بالرئاسة، وفكك عرى الديمقراطية التي تدعيها واشنطن والتي باتت ساحة للفوضى تجسدت باقتحام أنصار ترامب لمقر “الكابيتول” بدفع مباشر منه إثر خطاب تحريضي لهم أعقبته عملية الاقتحام الكبيرة التي أدت لمقتل أربعة أشخاص في مشهد دموي نتج عنه احتلال المحتجين للمبنى لساعات وتخريب محتوياته وتعطيل جلسة المجلس الذي انعقد للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أكدت فوز جو بايدن.

الرئيس الجامح والطامع بالسلطة مهما كلف الثمن أطلق العنان لعدوانيته التي تجسدت في مشهد الفوضى العارمة الذي طبع العاصمة في يوم لن ينسى على مدى التاريخ في البلاد, وكانت صور الحشود التي اقتحمت الكونغرس مضحكة ومخيفة بالوقت ذاته، لما حملته من ارتداء ملابس غريبة من بعض المتظاهرين وبعضهم وضع قبعات تحمل رؤوس حيوانات وما تبعه من تبادل لإطلاق النار داخل قاعات المبنى سبقه استخدام الغاز المسيل للدموع؛ لتقف الشرطة عاجزة لساعات أمام همجية أنصار ترامب المشحونين سابقاً بكل أشكال العنصرية والإحساس بالخيانة والسرقة لأصواتهم كما يدعي ترامب.

الفوضى في واشنطن كانت بمثابة محاولة انقلاب على السلطة والقانون بتشجيع من ترامب الذي بدا وكأنه أعطى أمر العمليات لجماعته المطالبين بتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية، في خطوة أولى قد تعقبها خطوات لاحقة مماثلة كان قد هدد ترامب سابقاً بها عندما خرج أنصاره في الشهور السابقة مدججين بالسلاح إلى الساحات يعلنون الاستعداد التام لتلبية ما يطلب منهم مع أسلحتهم من دون أي رادع.

لكن من هم قادة اقتحام الكونغرس؟ تؤكد وسائل الإعلام الأميركية أن عملية الاقتحام كانت منظمة جداً ومخططاً لها سابقا ومدروسة بقيادة جماعة تدعى (براود بويز) التي زحف عناصرها نحو العاصمة واشنطن، قبل ليلة من تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات، في مشهد لم تشهده الولايات المتحدة منذ 200 عام، وبدأت عملية الزحف فجراً ما تطلب لاحقاً من عمدة واشنطن موريل بروزير إعلان تمديد حالة الطوارئ في العاصمة 15 يوماً.

الحركة التي تأسست عام 2016 -مع وصول ترامب للرئاسة، وهو زعيمها الروحي- تعزز العنف ولغة الكراهية والعنصرية وحمل السلاح.

الحركة التي تعد ذراع ترامب الفوضوية والتنفيذية في الشارع لها أخطر التداعيات على المجتمع الأميركي عبر تعزيز العنصرية وتقسيم المجتمع كما باتت عامل انشقاق بين ترامب وحزبه الجمهوري الذي وجد أعضاؤه أنفسهم محرجين بعد ليلة الاقتحام وخائفين من أن يستمر ترامب بإغراق البلاد في الفوضى ونتج عنه بعد ذلك موجة استقالات ضمن إدارة ترامب.

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