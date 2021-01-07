جامعة البعث تفتح باب التسجيل المباشر لملء الشواغر في برامج التعليم المفتوح

أعلنت جامعة البعث في حمص عن فتح باب التسجيل المباشر لملء الشواغر في برامج التعليم المفتوح “الإرشاد السياحي، الترجمة إنكليزي-فرنسي، التسويق والتجارة الإلكترونية” ‏للعام الدراسي 2020-2021 وذلك وفق الحدود الدنيا المعلن عنها في مفاضلة التعليم المفتوح.‏

وذكر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح الدكتور أحمد مهنا أن التسجيل المباشر يبدأ في ‏العاشر من الشهر الحالي ويستمر حتى الـ 12 منه وتقدم الطلبات في كليات السياحة والآداب والاقتصاد.

كما أوضح أن عدد المقبولين في برامج التعليم المفتوح التي أعلنت عنها الجامعة نهاية العام الفائت بلغ 3855 طالباً وطالبة في جميع البرامج موزعين على فروع العلمي والأدبي والمهني وذوي الشهداء والجرحى وذوي الإعاقة والطلبة العرب والمعاهد التقانية.

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