منح قروض إنمائية بقيمة 420 مليون ليرة في السويداء

منح فرع المصرف الزراعي التعاوني في السويداء ومكاتبه خلال العام الماضي قروضاً إنمائية للمزارعين بقيمة 420 مليون ليرة.

وأشار مدير فرع المصرف المهندس نسيم حديفة إلى أن القروض شملت مختلف الغايات الزراعية وبمدد سداد مختلفة وتركز قسم كبير منها على شراء الجرارات والعزاقات، مبيناً أنه منذ شهر حزيران بدأ العمل بجدول الاحتياج القاضي بتمويل جميع القروض على الأسعار الرائجة بمعدل 50 و60 و70 في المئة من التكلفة الفعلية لغاية الإقراض.

وأشار المهندس حديفة إلى أن ودائع المصرف وفروعه في المحافظة سجلت مع نهاية العام الماضي مبلغ 600ر1 مليار ليرة سورية وشملت ودائع تحت الطلب والتوفير ولأجل.

ولفت المهندس حديفة إلى أن المصرف صرف العام الماضي مبلغ 400ر3 مليارات ليرة للمزارعين عن أثمان المحاصيل الزراعية المسلمة للمؤسسات الحكومية.

طباعة