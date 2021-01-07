أطماع أردوغان تنهش القارة السمراء

تقرير- زكية الخولي

تحركات تركية واسعة وحثيثة، مغلفة بأطماع خبيثة للتغلغل والسيطرة في القارة الإفريقية،بهدف الوصول إلى كنوز القارة، واستنزاف ثرواتها.

محاولات التمدد التركي في إفريقيا ليست جديدة إذ تعود إلى التسعينيات من القرن الماضي، لكن مع وصول حزب “العدالة والتنمية” التركي للحكم في 2002، رسمت خريطة الأطماع في القارة السمراء، وقد شَكَّلَ تولِّي رجب أردوغان رئاسة الوزراء عام 2003 المحطة الأهم للانطلاق الرسمي نحو القارة، واستمر بنسق متصاعد حتى بعد توليه الحكم في 2014، وبدء الأزمات الداخلية، وتراجع المؤشرات الاقتصادية لبلاده جراء سياساته التوسعية.

أعدت أنقرة، في 2003، ما سمته بـ «إستراتيجية تنمية العلاقات الاقتصادية مع البلدان الإفريقية»، بهدف الاستيلاء على المواد الخام، وتعزيز العلاقات التجارية مع القارة السمراء، ومع حلول عام 2005، الذي سُمِّيَ “عام إفريقيا”، استغلت أنقرة فرصة تعيينها عضواً مراقباً في الاتحاد الإفريقي، ما سهل عليها تنفيذ مخططها في اختراق واستنزاف الدول الإفريقية.

وفق مسار استعماري بامتياز, جنّدت حكومة أردوغان جميع أذرعها، للسيطرة على ثروات القارة الإفريقية، عبر تغلغل ناعم بعناوين ومسميات رنانة تدس سموم التطرف والإرهاب، حيث ركَّزت أنقرة على تقديم المساعدات الإنسانية، وإقامة المشاريع التنموية، كافتتاح المدارس والمشافي، وبناء المطارات والسدود، قبل أن تنطلق نحو تعزيز التبادل الاقتصادي والعلاقات التجارية الثنائية مع الدول الإفريقية المختلفة، وبناء شبكة واسعة من العلاقات, وتعزيزها على المستوى المؤسساتي، وتمتين تمثيلياتها الدبلوماسية على أراضيها.

تدخل نظام أردوغان في إفريقيا لم يقتصر فقط على أدوات التدخل العسكري والعمل الاستخباري المباشر فحسب، بل امتد إلى الإعلام باعتباره سلاحاً مؤثرا في الحروب لتفكيك الدول من الداخل، إذ شهد العام 2020 نقلة نوعية في طبيعة التعامل التركي بالقارة السمراء، فقد لجأت أنقرة لتجنيد العقول الإفريقية ذات التأثير في الرأي العام، وقامت باستمالة وتجنيد الشباب والصحفيين في إفريقيا وربطهم فكرياً وعملياً بأهداف وسياسات النظام التركي, من خلال دورات تدريبية لمتدربين من الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وتشاد وإثيوبيا وجنوب إفريقيا وكينيا ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال والسودان بإشراف مؤسسات تابعة للاستخبارات التركية.

ويرى المراقبون أن التدخل التركي في شؤون دول إفريقيا وزعزعة أمنها واستقرارها، جاء تحت عناوين مختلفة، لكن الهدف كان واحداً، وهو استنزاف كل بلد على حدة، وما زالت أطماع أنقرة، متواصلة مع إصرارها على فرض نفوذها في القارة الإفريقية، لافتين إلى أن هذه الأطماع ترتبط في مجملها بمسألة الصراع على النفوذ البحر المتوسط وصولاً إلى البحر الأحمر, ومحاولات النظام التركي فرض نفوذه في هذه المنطقة الحيوية.

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