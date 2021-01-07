الكونغرس يستأنف جلسة المصادقة على انتخاب بايدن

استأنف الكونغرس الأميركي جلسة المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة بعد اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى “الكابيتول” وتعطيلهم الجلسة التي كان مجلساً الشيوخ والنواب قد استهلاها لإقرار نتيجة الانتخابات.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن نائب الرئيس مايك بنس الذي استهل الجلسة في مجلس الشيوخ قوله: “حتى بعد أعمال العنف والتخريب غير المسبوقين في مبنى “الكابيتول” هاهم ممثلو الشعب الأميركي المنتخبون يجتمعون مرة أخرى في نفس اليوم للدفاع عن الدستور”.

وندد بنس بأعمال العنف التي شهدها مقر “الكونغرس” وعبّر عن أسفه لهذا “اليوم المظلم”، كما استأنف مجلس النواب بعد ذلك جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات.

وفي مستهل الجلسة نددت رئيسة المجلس الديمقراطية نانسي بيلوسي بالاعتداء على الديمقراطية.

وأضافت بيلوسي: “إلى من حاولوا صرف انتباهنا عن مسؤوليتنا.. لقد فشلتم.. وإلى من شاركوا في تدنيس معبد ديمقراطيتنا العدالة.. ستتحقق”.

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