وزراء أمريكيون يبحثون إمكانية عزل ترامب

بحث عدد من الوزراء في إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إمكانية عزله بعد أن اقتحم مئات من أنصاره بتحريض منه مبنى الكونغرس “الكابيتول” حيث مقر الكونغرس لتعطيل جلسة التصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها ويرفض الإقرار بنتيجتها.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر لم تسمها أن الوزراء بحثوا إمكانية تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي الذي يسمح لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنه “غير قادر على تحمل أعباء منصبه” ويتطلب تفعيله أن تجتمع الحكومة برئاسة نائب الرئيس مايك بنس للتصويت على قرار تنحية ترامب.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤولين جمهوريين قولهم: إن الوزراء ناقشوا فكرة تفعيل التعديل الخامس والعشرين بعدما اعتبروا أن ترامب أصبح “خارج السيطرة” فيما ذكرت شبكة “ايه بي سي” وفقاً لمصادر متعددة أن مناقشات جرت بشأن هذه الخطوة.

وأرسل جميع النواب الديمقراطيين الأعضاء في لجنة العدل النيابية رسالة إلى بنس يطالبونه فيها بتفعيل التعديل الخامس والعشرين واعتبروا في رسالتهم أن ترامب “مريض عقلياً وغير قادر على التعامل مع نتائج انتخابات 2020 وتقبلها”.

بدورها قالت صحيفة “واشنطن بوست”: إن “المسؤولية عن هذا العمل التحريضي تقع مباشرة على عاتق ترامب الذي أظهر أن بقاءه في منصبه يشكل تهديداً خطيراً “للديمقراطية الأمريكية” ويجب عزله، مشيرة إلى أنه غير أهل للبقاء في منصبه للأيام الـ14 المقبلة وأن كل ثانية يحتفظ فيها بالصلاحيات الرئاسية الواسعة تشكل تهديداً للنظام العام والأمن القومي”.

من جهتهم أعلن عدد من النواب أنهم بصدد تقديم طلب لمحاكمة ترامب في الكونغرس بهدف عزله لكن هذه الآلية تستغرق وقتاً ومن غير المرجح أن تنتهي قبل الـ 20 من كانون الثاني حين سيتسلم جو بايدن مقاليد السلطة.

إلى ذلك رفض الكونغرس الأمريكي الاعتراض الذي قدمه مشرعون جمهوريون على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية بولاية أريزونا في تصويت جرى في وقت متأخر الليلة الماضية بعيد ساعات من اقتحام أنصار ترامب مبنى “الكابيتول”.

وفي سياق متصل قام موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بتعليق حساب ترامب لمدة 12 ساعة وهدد بغلق هذا الحساب بصورة دائمة في حال استمر الأخير بانتهاك قواعد الاستخدام المتعلقة بالنزاهة المدنية في إجراءات غير مسبوقة لجأ إليها موقع التواصل الاجتماعي بعد أعمال العنف التي شهدها “الكابيتول”.

وقال “تويتر” في منشور: “نتيجة الوضع العنيف غير المسبوق والمستمر في العاصمة واشنطن طلبنا من ترامب إزالة ثلاث تغريدات نشرت في وقت سابق اليوم بسبب الانتهاكات المتكررة والخطيرة لسياسة النزاهة المدنية” محذرا من أنه “إذا لم تتم إزالة التغريدات فسيظل الحساب مغلقا”.

بدوره قال فيسبوك في “تغريدة” على “تويتر”: “وجدنا انتهاكين لقواعدنا على صفحة ترامب نجم عنهما تعليق حسابه لمدة 24 ساعة ما يعني أنه فقد القدرة على النشر على المنصة خلال هذه الفترة”.

وكان ترامب هدد أكثر من مرة بإغلاق منصات التواصل الاجتماعي بعدما فضحت قيامه بنشر معلومات كاذبة حيث تثير “تغريداته” الكثير من النقاش وردود الأفعال وخصوصاً أنها غالباً ما تتضمن مواقف غريبة ومتناقضة وفي كثير من الأحيان تلاقي انتقادات حادة من السياسيين ووسائل الإعلام الأمريكية والعالمية.

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