نائب تشيكي يستنكر الصمت الغربي تجاه سياسات أردوغان العدوانية

استنكر نائب رئيس اللجنة الخارجية في مجلس النواب التشيكي ييرجي كوبزا صمت الغرب حيال السياسات الخارجية العدوانية للنظام التركي.

وأشار كوبزا في مقال اليوم في موقع “أوراق برلمانية” التشيكي إلى أن نظام رجب أردوغان يشن حروباً عدوانية تنفيذاً لمخططاته التوسعية بشكل ينتهك القانون الدولي ومع ذلك لا تصدر أي ردود فعل من جهة الغرب حيال الأمر.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي وبدلاً من مواجهة سياسات أردوغان يقوم بالمزيد من الضغوط لإجبار دوله على قبول واستقبال المهاجرين غير الشرعيين.

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