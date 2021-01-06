آخر تحديث: 2021-01-07 02:34:48
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وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو: اقتحام مبنى الكونغرس أمر غير مقبول.. وحاكم ولاية فيرجينيا يعلن حالة الطوارئ فيها بسبب احتجاجات واشنطن

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