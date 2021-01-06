استشهاد مدني بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في مزارع قرية مغارة ميرزا بريف إدلب

استشهد مدني جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيمات الإرهابية في مزارع قرية مغارة ميرزا التابعة لناحية سنجار بريف إدلب.

وذكر مصدر في قيادة الشرطة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن لغماً أرضياً من مخلفات المجموعات الإرهابية انفجر في مزارع مغارة ميرزا التابعة لناحية سنجار بريف إدلب الجنوبي ما تسبب باستشهاد مدني أثناء قيامه برعي الأغنام.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.

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