إصابات كورونا في العالم تتجاوز 86.3 مليوناً

سجلت الولايات المتحدة الأميركية 100053 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 21 مليونا و680270.

ووفقاً لموقع وورلد ميترز الخاص بالإحصاءات العالمية تم تسجيل1532 حالة وفاة ما يرفع اجمالي عدد الوفيات إلى 367196 حالة.

وفي الهند ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 10 ملايين و388061 بعد تسجيل 12538 إصابة جديدة بينما وصل العدد الكلي للوفيات 150272 بعد الإبلاغ عن 121 حالة جديدة وفي البرازيل تم تسجيل 13609 إصابات جديدة بفيروس كورنا ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و825616 إصابة.

بينما وصل العدد الكلي للوفيات إلى 197956 بعد تسجيل 179 وفاة جديدة.

وفي روسيا تم تسجيل 24217 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و308601 إصابة فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 59951 بعد تسجيل 445 حالة وفاة جديدة.

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