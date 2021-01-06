دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على المنطقة الجنوبية وتسقط معظمها

تصدّت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري مساء اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية وأسقطت معظم صواريخ العدوان.

وذكر مصدر عسكري لـ سانا أنه في تمام الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً عبر رشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم صواريخ العدوان.

وخلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية أقدم العدو الإسرائيلي على شن عدة اعتداءات على الأراضي السورية وتصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها.

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