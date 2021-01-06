فرض حظر تجول في واشنطن على خلفية مظاهرات مؤيدة لترامب

أعلنت ميوريل باوزير عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن فرض حظر تجول في العاصمة بدءاً من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وقالت باوزير في تغريدة عبر”تويتر”: طلبت فرض حظر تجول على مستوى المدينة في مقاطعة كولومبيا بدءاً من الساعة السادسة مساء اليوم 6 كانون الثاني وحتى الساعة 6 صباحاً من غد.

وتشهد واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس دونالد ترامب بعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض توجهوا إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للتصديق على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة وقد تمكنوا من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واعتلاء منصة وضعت من أجل تنصيب بايدن.

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