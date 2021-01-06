محتج يجلس على مقعد رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي

تداول مغردون ونشطاء صورة على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم وثقت لحظة جلوس محتج على مقعد رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي إثر اقتحامه مع محتجين ومناصرين للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب .

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن محتجين اقتحموا قاعة مجلس الشيوخ فيما أغلقت السلطات مبنى الكابيتول إثر اختراق حشود تحتج على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن للحواجز الأمنية أثناء مناقشة المجلس للتوثيق الرسمي لفوزه على ترامب.

من جهتها نقلت فرانس برس عن النائب الأميركي دان كيلدي أن عناصر الشرطة في مجلس النواب أشهروا أسلحتهم عند محاولة أنصار للرئيس ترامب اقتحامه وقال النائب من داخل المجلس إن أمن المجلس وشرطة الكابيتول أشهروا مسدساتهم بينما راح متظاهرون يطرقون على الباب الخارجي للقاعة.

وأضاف كليدي: صدرت لنا تعليمات بأن نستلقي على الأرض ونضع الأقنعة الواقية من الغاز.

بدورها أفادت شبكة سي ان ان بأن الشرطة الأمريكية تتعامل مع بلاغات عن احتمال وجود عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة واشنطن .. وكانت قناة فوكس نيوز أفادت بإخلاء مبنى الكابيتول الأمريكي بعد تهديد بوجود قنبلة وسط تظاهرة احتجاجية ينفذها مؤيدو الرئيس ترامب.

وعلى الإثر أغلق عناصر الشرطة ساحة الكابيتول بالكامل حتى أمام الأعضاء الذين حاولوا الدخول إلى القاعة لحضور الجلسة المشتركة للكونغرس.

يشار إلى أن عمل مجلسي الشيوخ والنواب اللذين كانا يناقشان الاعتراضات المقدمة على فوز بايدن توقف فجأة وبشكل غير متوقع جراء تجمع عشرات الآلاف من أنصار ترامب في محيط المبنى واقتحامه.

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