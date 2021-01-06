الصحة: 98 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 67 حالة ووفاة 6

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 67 حالة ووفاة 6 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 11988 شفيت منها 5753 حالة وتوفيت 747.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة لليوم الأربعاء ٦ كانون الثاني ٢٠٢١ :

الإصابات:

١٨ في حمص

١٧ في اللاذقية

١٧ في دمشق

١٥ في حلب

١٣ في طرطوس

١٢ في ريف دمشق

٦ في حماة

الشفاء:

١٢ في دمشق

١١ في حلب

١٠ في حمص

٩ في اللاذقية

٨ في طرطوس

٦ في ريف دمشق

٤ في درعا

٤ في السويداء

٣ في حماة

حالات الوفاة:

٢ في دمشق

٢ في حمص

١ في حلب

١ في طرطوس

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