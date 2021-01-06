آخر تحديث: 2021-01-06 23:01:50
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بيلوسي تطلب من الحرس الوطني التدخل لإخلاء وتأمين مبنى الكابيتول

التصنيفات: آخر الأخبار,دولي,سياسة

طلبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي من الحرس الوطني التدخل لإخلاء وتأمين مبنى الكابيتول إثر اقتحامه من أنصار الرئيس دونالد ترامب الرافضين لفوز جو بايدن.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأن وزارة الدفاع الأمريكية رفضت طلب مسؤولي العاصمة نشر الحرس الوطني في مبنى الكونغرس.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية بأن مايك بنس نائب الرئيس ترامب والسناتور تشارلز غراسلي نقلاً إلى مكان آمن.

وأشارت إلى أنه تم إغلاق أبواب مجلس الشيوخ وإخلاء القاعة ونقل أعضاء مجلس الشيوخ إلى مكان آمن.

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التصنيفات: آخر الأخبار,دولي,سياسة

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