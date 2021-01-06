مسؤول جمهوري ينفي ادعاء ترامب العثور على 50 ألف بطاقة اقتراع في جورجيا

نفى الجمهوري غابرييل سترلينغ مدير أنظمة التصويت في ولاية جورجيا ادعاء الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب العثور على 50 ألف بطاقة اقتراع في الولاية.

وذكرت رويترز أن سترلينغ رد على تغريدة ترامب التي قال فيها إنه تم العثور على 50 ألف بطاقة اقتراع الليلة الماضية في جورجيا قائلا:”لا سيدي الرئيس لم يتم العثور على بطاقات اقتراع .. لقد عرفنا عدد الأصوات المتقدمة منذ نهاية هذا الأسبوع”.

وأكد سترلينغ عبر تويتر أن “يوم الانتخابات شهد إقبالاً قياسياً وحتى يوم الاثنين تم قبول 970 ألف بطاقة اقتراع وإضافة 31 ألفاً أخرى في يوم أمس”.

ومع إصراره على رفض تسليم جو بايدن السلطة كشف تسجيل صوتى نشرته وسائل إعلام أمريكية أمس الأول أن ترامب طلب من كبير مسؤولى الانتخابات في ولاية جورجيا “ايجاد أصوات كافية” لإلغاء نتيجة الانتخابات.

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