آخر تحديث: 2021-01-06 23:01:39
خبر عاجل
نيويورك تايمز: إخلاء مقر الحزب الديمقراطي بالتزامن مع أحداث الكونغرس
خبر عاجل
"سي.إن.إن": إصابة عدة ضباط في مبنى الكونغرس الأميركي وإرسال واحد على الأقل إلى المستشفى
الأخبار

مسؤول جمهوري ينفي ادعاء ترامب العثور على 50 ألف بطاقة اقتراع في جورجيا

التصنيفات: آخر الأخبار,دولي,سياسة

نفى الجمهوري غابرييل سترلينغ مدير أنظمة التصويت في ولاية جورجيا ادعاء الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب العثور على 50 ألف بطاقة اقتراع في الولاية.

وذكرت رويترز أن سترلينغ رد على تغريدة ترامب التي قال فيها إنه تم العثور على 50 ألف بطاقة اقتراع الليلة الماضية في جورجيا قائلا:”لا سيدي الرئيس لم يتم العثور على بطاقات اقتراع .. لقد عرفنا عدد الأصوات المتقدمة منذ نهاية هذا الأسبوع”.

وأكد سترلينغ عبر تويتر أن “يوم الانتخابات شهد إقبالاً قياسياً وحتى يوم الاثنين تم قبول 970 ألف بطاقة اقتراع وإضافة 31 ألفاً أخرى في يوم أمس”.

ومع إصراره على رفض تسليم جو بايدن السلطة كشف تسجيل صوتى نشرته وسائل إعلام أمريكية أمس الأول أن ترامب طلب من كبير مسؤولى الانتخابات في ولاية جورجيا “ايجاد أصوات كافية” لإلغاء نتيجة الانتخابات.

طباعة

التصنيفات: آخر الأخبار,دولي,سياسة

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


مقالات ذات صلة

Comments are closed