قناة “فوكس نيوز” الأمريكية: إخلاء مبنى الكابيتول بعد تهديد بوجود قنبلة خلال تظاهرات احتجاجية ينفذها مؤيدو ترامب

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 22 جمادى الأولى 1442 الموافق لـ 06 كانون الثاني 2021
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نيويورك تايمز: إخلاء مقر الحزب الديمقراطي بالتزامن مع أحداث الكونغرس
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"سي.إن.إن": إصابة عدة ضباط في مبنى الكونغرس الأميركي وإرسال واحد على الأقل إلى المستشفى
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بيلوسي تطلب من الحرس الوطني التدخل لإخلاء وتأمين مبنى الكابيتول
الشرطة تخلي أبنية في مقر الكونغرس في مواجهة متظاهرين مؤيدين لترامب
مسؤول جمهوري ينفي ادعاء ترامب العثور على 50 ألف بطاقة اقتراع في جورجيا
الرئيس البرازيلي يعلن إفلاس بلاده بسبب كورونا
منصور يجدد مطالبة المجتمع الدولي لوقف جرائم الاحتلال
بكين تدين حظر واشنطن التعامل مع تطبيقات صينية
النظام التركي يعتقل 11 شخصاً بذريعة محاولة الانقلاب
إيران تجدد رفضها أي تدخل في برنامجها النووي والصاروخي
حفل تأبين للشهيدين القائد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في ريف دمشق
الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسس للعدوان السعودي