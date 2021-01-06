آخر تحديث: 2021-01-06 23:00:54
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نيويورك تايمز: إخلاء مقر الحزب الديمقراطي بالتزامن مع أحداث الكونغرس
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"سي.إن.إن": إصابة عدة ضباط في مبنى الكونغرس الأميركي وإرسال واحد على الأقل إلى المستشفى
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قناة “فوكس نيوز” الأمريكية: إخلاء مبنى الكابيتول بعد تهديد بوجود قنبلة خلال تظاهرات احتجاجية ينفذها مؤيدو ترامب

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