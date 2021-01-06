الرئيس البرازيلي يعلن إفلاس بلاده بسبب كورونا

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو عن إفلاس بلاده، عازياً السبب إلى جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وأثرت في كبريات الاقتصادات فيه.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بولسونارو قوله في تصريح له: البرازيل مفلسة.. ليس هناك ما يمكنني القيام به.. السبب هذا الفيروس الذي غذاه الإعلام، على حد تعبيره.

ورأى بولسونارو أن الانهيار الاقتصادي لبلاده مرتبط بالقيود التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة ما يقرب من 198 ألف شخص في البرازيل.

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