روسيا تعتزم زيادة إنتاج لقاح “سبوتنيك في”

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو عزم بلاده زيادة إنتاج لقاح (سبوتنيك في) المضاد لفيروس كورونا مشيراً إلى أن هناك ستة مواقع إنتاج تعمل حالياً ويتم تجهيز الموقع السابع.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن موراشكو قوله للصحفيين اليوم أن هيئة الرقابة على الصحة قررت طرح عشرات آلاف الجرعات من لقاحي (سبوتنيك في) و(ايبيفاك كورونا) لصالح التداول المدني.

وكانت السلطات الصحية الروسية أعلنت في وقت سابق تطعيم مليون مواطن روسي بلقاح (سبوتنيك في) المضاد لكورونا وذلك في إطار عملية تطعيم شاملة تشهدها البلاد بهدف القضاء على الفيروس.

يذكر أن روسيا أعلنت تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في آب الماضي وهو (سبوتنيك في) وطوره مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة فيما أطلق على اللقاح الآخر اسم (إيبيفاك كورونا) وطوره مركز فيكتور الحكومي.

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