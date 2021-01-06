رئيس البرتغال يدخل الحجر الصحي بعد مخالطته مصاباً بكورونا

أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا اليوم أنه سيدخل حجراً صحياً بعد مخالطته شخصاً ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن مكتب الرئاسة قوله في بيان نشر على موقعه الرسمي أن “المخالطة كانت مع أحد أعضاء مجموعة كاسا سيفيل وهي هيئة من المتخصصين الذين يقدمون خدمات استشارية للرأي” موضحاً أن دي سوزا ينتظر قراراً من السلطات الصحية بشأن خطورة المخالطة ومدة الحجر المنزلي.

ويسعى الرئيس البالغ من العمر 72 عاماً للفوز بولاية ثانية في انتخابات تجري في الرابع والعشرين من الشهر الجاري وأمامه بضع مناظرات رئاسية قبل ذلك الموعد.

وفي السياق ذاته سجلت البرتغال زيادة قياسية جديدة في حالات الإصابة اليومية بكوفيد 19 حيث رصدت 10027 حالة اليوم في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للموافقة على تمديد حالة الطوارئ لمكافحة التسارع المقلق في العدوى بالمرض في هذا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه أكثر من عشرة ملايين نسمة.

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