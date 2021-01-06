آخر تحديث: 2021-01-06 18:34:08
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن مفاضلة الدراسات العليا (الماجستير) لكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة المعلوماتية والمعمارية والتمريض والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي اختصاص العمارة للعام الدراسي 2020-2021

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