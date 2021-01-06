العراق يحتفل بالذكرى المئة لتأسيس جيشه

احتفل العراق رسمياً وشعبياً اليوم بالذكرى المئة لتأسيس جيشه في السادس من كانون الثاني عام 1921.

وشهدت ساحة العاصمة العراقية بغداد استعراضاً عسكرياً كبيراً لصنوف الجيش العراقي البرية والجوية والبحرية ومكافحة الإرهاب والقوات الخاصة.

وأشار الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة له إلى أن قوة وهيبة الجيش تمثل قوة وهيبة الدولة وأرضية لإكمال الاستحقاقات الأخرى في بناء دولة مقتدرة ذات سيادة كاملة.

بدوره، شدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بيان على ضرورة توفير المزيد من الدعم والمساندة لهذه المؤسسة الوطنية التي بذلت الكثير خلال مسيرتها المشرقة.

من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في كلمة له على عاتقنا واجب تاريخي مبارك بوضع جيشنا في الموقع الذي يستحقه وإعادة الثقة لضباطه ومراتبه لأنهم رمزنا وعنوان هيبتنا وسيادتنا.

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