الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسس للعدوان السعودي

أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية اليوم طائرة تجسسية تابعة للعدوان السعودي في أجواء منطقة المهاشمة بمحافظة الجوف شمال اليمن.

ونقل موقع “المسيرة نت” عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله إن الدفاعات الجوية استهدفت طائرة تجسس من طراز (كارايل) بصاروخ أثناء قيامها بأعمال عدائية في الأجواء اليمنية.

وأسقطت الدفاعات الجوية اليمنية العديد من الطائرات التجسسية التابعة لقوات العدوان السعودي كان احدثها الشهر الماضي من نوع (سي اتش 4) في مديرية مدغل بمأرب.

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