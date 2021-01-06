روسيا تطعم مليون مواطن بلقاح (سبوتنيك في)

أعلنت السلطات الصحية الروسية تطعيم مليون مواطن روسي بلقاح (سبوتنيك في) المضاد لكورونا وذلك في إطار عملية تطعيم شاملة تشهدها البلاد بهدف القضاء على الفيروس.

ونشرت الصفحة الرسمية الخاصة بلقاح (سبوتنيك في) على توتير اليوم بياناً جاء فيه: تم تطعيم أكثر من مليون شخص في روسيا بلقاح سبوتنيك في.

من جهته، أكد نائب وزير الصحة الروسي فيكتور فيسينكو أن اللقاح أظهر فعاليته وسلامته على صحة الأشخاص، مشيراً إلى أنه تتم مراقبة سلامة وفعالية الدواء اليوم.

يشار إلى أن لقاح (سبوتنيك في) هو أول لقاح في العالم للوقاية من كورونا سجلته وزارة الصحة الروسية في منتصف آب الماضي.

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