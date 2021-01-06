روسيا تتفق مع صربيا لتسليمها مليوني جرعة من لقاح (سبوتنيك)

أعلن كيريل دمترييف المدير التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسية إبرام اتفاق مع الحكومة الصربية لتزويد البلاد بـ 2 مليون جرعة من لقاح (سبوتنيك في) المضاد لفيروس كورونا.

وجاء في بيان رسمي نشر على صفحة (دمترييف) على تويتر وأوردته وكالة سبوتنيك تم الاتفاق بين الصندوق الروسي للاستثمارات الروسية والحكومة الصربية والذي بموجبه ستوفر الشركة مليوني لقاح لصربيا مضيفاً بدأ التلقيح في صربيا من خلال استخدام اللقاح من دون إجراء تجارب سريرية في البلاد.

ولفت البيان إلى أن اللقاح سيتم توفيره لصربيا عبر الشركة الروسية والتي اتفقت مع العديد من الدول الأخرى مثل الهند والصين وكوريا الجنوبية.

يذكر أن صربيا تسلمت لقاحات (سبوتنيك في) مسبقاً وقامت هيئة تنظيم الأدوية الصربية بإعطائه رخصة لاستخدامه رسمياً في البلاد مشيرة إلى أن العقار يستوفي جميع الشروط التي حددتها التشريعات والقوانين ما يؤكد جودته وفعاليته وسلامته.

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