خطة لتعزيز الوارد المائي في اللاذقية

وضعت مؤسسة مياه الشرب في اللاذقية خطة لتعزيز الوارد المائي في عدد من مناطق المحافظة التي تعتمد بشكل أساس على مياه نبع السن خلال العام الحالي عبر استكمال أعمال حفر آبار في مواقع مختلفة ومنها وادي الدالية وبيت الشكوحي وأبو مكة وحوارن البودي وبيت ريحان وكفردبيل وقلعة المهالبة.

وذكر مدير عام المؤسسة المهندس مضر منصورة أن المؤسسة ستعمل بالتوازي أيضاً على استكمال دراسة استثمار ينابيع مياه بمواقع مختلفة في كل من عين الدلب واسطامو والقلمون إلى جانب استكمال تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع إرواء قرى حرف المسيترة من السن.

ولفت منصورة إلى أنه مع استثمار مشروع إرواء حرف المسيترة سيتم العمل على تعديل منظومة توزيع المياه بالقرى المستفيدة من المشروع لتتناسب مع الوارد المائي الجديد والكبير وهو ما يتطلب تغييراً بسعة بعض الخزانات وتعديل أقطار خطوط الضخ إضافة إلى استبدال مجموعات الضخ.

وتشمل خطة المؤسسة للعام الحالي استكمال مشاريع استبدال خطوط المياه لمعالجة اهتراء القساطل من جهة ولزيادة أقطار الشبكات من جهة أخرى لتتناسب مع الزيادة السكانية والعمرانية وتأمين التجهيزات الميكانيكية والكهربائية لاستثمار الابار المحفورة ومنها رويسة الحرش وزاما والبطينة والبصة وتنفيذ خطوط الضخ والإسالة اللازمة لاستثمار خزان قرفيص الجديد سعة 6000 متر مكعب وتركيب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية لمشروع استثمار نبع الفوار القناة الرومانية ليعد مصدراً إضافياً واحتياطياً وداعماً لمدينة جبلة وتنفيذ بعض الخزانات الأرضية والعالية في مواقع مختلفة بدلاً من المهترئة والقديمة ولتلبية حاجة التوسع السكاني في مواقع أخرى منها الداكلة ووطى الرامة وصرنا ودباش وفدرة والدرباشية والرستين وتقديم وتركيب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية لإعادة تأهيل محطة بكاس باتجاه مدينة الحفة وقرى الحارة والعناقية.

وعن الأعمال المنفذة خلال العام الماضي بين منصورة أن نسبة تنفيذ الخطة الإجمالية للمؤسسة خلال العام 2020 بلغت حتى بداية شهر كانون الأول 90 في المئة وشملت إضافة إلى أعمال الاستبدالات وتأهيل وصيانة بعض الخزانات حفر وإكساء وتجريب بئر في قرية البصة لتحسين واقع مياه الشرب فيها بشكل كامل بغزارة بحدود 20 متراً مكعباً في الساعة وحفر بئرين في منطقة رويسة الحرش لتحسين واقع مياه الشرب بغزارة إجمالية 38 متراً مكعباً في الساعة.

وأوضح أن المؤسسة أدخلت مجموعة من الآبار في الخدمة خلال العام الماضي ضمن مشروع آبار الصفصاف والبهلولية الذي يضم 12 بئراً والتي تبلغ غزارتها الإجمالية نحو 720 متراً مكعباً في الساعة لدعم مناطق الجنديرية وسقوبين وسنجوان وجب حسن وروضو والعمرونية واليغنصة والمنطقة الصناعية في اللاذقية بمياه الشرب من جهة ووضع آبار الجنديرية بصفة آبار احتياطية لمدينة اللاذقية عند الحاجة.

ولفت إلى أن المؤسسة تستكمل أعمالها في مشروع آبار العيدية الذي يضم 7 آبار بغزارة إجمالية بحدود 240 متراً مكعباً في الساعة إذ تم الانتهاء من الأعمال المدنية لخطوط الضخ مع الخزان والمحطة ويتم تركيب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للمشروع الذي يعد داعماً ووارداً إضافياً لقرى محور بيت ياشوط كما شارفت الأعمال في محطة الضخ الأولى لمشروع إرواء محور حرف المسيترة على الانتهاء وسبقها الانتهاء من خط الضخ بطول نحو8 كيلومترات ليصار بعدها إلى الإعلان عن مشروع تركيب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية قريباً مبيناً أنه باستثمار هذا المشروع الذي تبلغ الطاقة الإنتاجية له بحدود 540 متراً مكعباً في الساعة تنتهي مشكلة نقص المياه في قرى محور حرف المسيترة.

وأشار إلى أن المؤسسة تتابع أيضاً أعمال مشروع استثمار بئر زاما لإرواء قرية زاما وما حولها بغزارة بحدود 35 متراً مكعباً في الساعة إذ انتهت الأعمال المدنية من خزان ومحطة ومع انتهاء أعمال خط الضخ سيتم الإعلان عن تركيب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية اللازمة لوضعه في الخدمة وعزل قرية زاما عن مياه نبع السن.

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