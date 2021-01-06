الرئيس كيم: استراتيجيات جديدة لتحقيق مزيد من التطور والتقدم

أكد رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون ضرورة اعتماد خطط استراتيجية رئيسة لتحقيق مزيد من التقدم والنهوض بالبلاد مشيراً إلى النجاح الباهر الذي حققه حزب العمل والشعب الكوري الديمقراطي في هذا المجال على مدى السنوات الماضية.

وأشار كيم خلال افتتاح المؤتمر الثامن لحزب العمل الكوري الديمقراطي إلى أهمية النهوض بمجمل اقتصاد كوريا الديمقراطية إلى مرحلة أعلى طبقاً لخطة السنوات الخمس الجديدة، مبيناً أنه سيطرح خططاً استراتيجية وتكتيكية رئيسة لتقدم البلاد ولا سيما فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية وتعزيز عمل حزب العمل الكوري الديمقراطي وتطويره.

وعقدت اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري الديمقراطي مؤتمر الحزب الثامن بهدف استخلاص نتائج أعمال لجنة الحزب المركزية بصورة شاملة وصارمة وتحديد اتجاه نضالها ومهامها الصحيحة بوضوح لإحراز مزيد من التقدم والتطور في كوريا الديمقراطية.

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