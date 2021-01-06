تحذيرمن انهيار غابات الأمازون المطيرة بحلول عام 2064

حذر علماء أمريكيون من انهيار أجزاء من غابات الأمازون المطيرة بحلول عام 2064 من جراء التوسع السريع في استخدام الموارد والحرائق التي تغذيها التغيرات المناخية.

ووفق موقع “ساينس أليرت” الأمريكي ركز العالم الجيولوجي روبرت توفي واكر ورفاقه من جامعة فلوريدا الأمريكية في تقرير جديد على الأبحاث الأخيرة عن غابات الأمازون المطيرة وتوصلوا إلى نتيجة قاتمة تؤكد أن إطالة مواسم الجفاف في الغابات لن تسمح لها بالتعافي من الحرائق خلال السنوات الخمس التي تحتاجها ما يسمح للأعشاب والشجيرات القابلة للاشتعال بالسيطرة.

وأوضح العلماء في التقرير الصادر عن الدورية “إنفيرومنت ساينس آند بوليسي فور ساستينابل ديفيلوبمنت” أن هناك احتمالاً كبيراً بأن تصل منطقة الأمازون الجنوبية إلى نقطة تحول في وقت ما قبل عام 2064 بالنسبة للمعدل الحالي لطول موسم الجفاف ما يشكل تهديداً على التنوع البيولوجي والبيئة ويدفع المزيد من النباتات والحيوانات إلى حافة الانقراض.

وأكد العلماء ضرورة التفكير في النظام البيئي للغابات على أنه “مضخة” تعيد تدوير الرطوبة ما يدعم هطل الأمطار الإقليمية، فإذا استمر البشر بتدمير الغابة فستنخفض كمية الأمطار، وفي النهاية تتدمر المضخة ويتبخر الأمن المائي لأكثر من 35 مليون شخص يعدّون هذه المنطقة موطناً لهم.

وتتوقع النماذج الجيولوجية أنه بمجرد وصول حد إزالة الغابات في جنوب منطقة الأمازون إلى نسبة ما بين 30 و50 في المئة سيؤدي ذلك إلى تقليل كمية الأمطار بنسبة تصل إلى 40 في المئة في غربها علماً أن منطقة الأمازون تعدّ واحدة من أكثر الأماكن في العالم على الأرض ذات تنوع بيولوجي.

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