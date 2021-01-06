حاتمي: أدلة دامغة بشأن تورّط الكيان الصهيوني في اغتيال فخري زاده

أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني العميد أمير حاتمي أن هناك أدلة دامغة على تورط الكيان الصهيوني في اغتيال العالم محسن فخري زاده.

وأشار حاتمي في رسائل وجهها لوزراء دفاع أكثر من 60 دولة إلى مبادرات وإنجازات العالم فخري زاده في المجالات العلمية والبحثية، ولا سيما إنتاج الأدوات والمعدات لمكافحة فيروس كورونا، مؤكداً ضرورة التخلي عن السلوك المزدوج في مكافحة إرهاب الدولة الذي يمارسه الكيان الصهيوني.

ودعا حاتمي المجتمع الدولي إلى إدانة جريمة اغتيال فخري زاده التي تعد عملاً إجرامياً وغير إنساني.

إلى ذلك، أكد قائد فيلق (القدس) التابع للحرس الثوري الإيراني العميد اسماعيل قاآني أن هيمنة أميركا التي تحاول فرضها على دول العالم كسرت.

ولفت في تصريح له اليوم في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني إلى أن العدو الأميركي تلقى صفعتين حتى الآن على جريمة اغتيال سليماني، مؤكداً أن الصفعة التالية هي التغلب بالبرمجيات الإلكترونية على هيمنة الاستكبار الخاوية.

وقال قاآني: إن “الأعداء الذين يقفون أمام جبهة المقاومة يجب أن يعلموا أن إحدى أكبر نقائصهم هي عدم فهمهم لطبيعة المنطقة وشعوبها” موضحاً أن الأميركيين أشعلوا خلال الأعوام العشرين الأخيرة الكثير من الحروب في الوقت الذي ادعوا فيه تبلور العالم أحادي القطب، إذ بإمكانهم أن يفعلوا كل شيء ولا أحد يمكنه الوقوف أمامهم إلا أنهم تلقوا الهزائم مراراً.

وأشار قاآني إلى أنه بعد الهزائم المتعددة التي تلقاها الأميركيون لجؤوا إلى تحشيد عناصر منحطة ودموية في العالم وهم التكفيريون إذ قاموا بدعمهم بمخططات من جهات إجرامية مثل الكيان الصهيوني لكنهم هزموا هذه المرة أيضاً.

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